Nemci pozastavia právo na príchod pre rodinných príslušníkov utečencov

Berlín 27. júna (TASR) - Nemeckí poslanci v piatok schválili návrh zákona, ktorý pozastavuje právo rodinných príslušníkov utečencov s obmedzeným ochranným štatútom na príchod do krajiny. Pozastavenie by malo byť platné dva roky a predstavuje ďalšie opatrenie vlády kancelára Friedricha Merza v rámci opatrení na obmedzenie imigrácie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a AP.



Piatkový návrh pozastaví platnosť pravidiel z roku 2018 a týka sa prisťahovalcov bez štatútu azylanta. Na konci marca žilo v Nemecku 388.000 takýchto utečencov. AFP vysvetľuje, že hoci týmto osobám nebol udelený štatút azylantov, majú právo zostať v Nemecku z iných dôvodov, ako je napríklad hrozba mučenia alebo trest smrti v krajine ich pôvodu.



„(Ľudia) sa vydávajú na cestu do Nemecka, pretože je známe, že aj bez uznania azylu... ich môže nasledovať ich rodina... Je to dôležitý príťažlivý faktor a my ho dnes odstraňujeme,“ uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.



Podľa ministra bude v dôsledku tohto kroku do krajiny každoročne prichádzať o 12.000 ľudí menej a zníži sa tiež počet prípadov obchodovania s ľuďmi. Návrh zákona odráža prioritu vlády, ktorou sú „ľudskosť a poriadok“ v imigračnej politike, vyhlásil Dobrindt. „Aj prisťahovalectvo do Nemecka musí mať svoje hranice,“ dodal minister. Cieľom opatrenia je podľa nemeckej vlády tiež znížiť tlak na nemecké imigračné a integračné služby.



Návrh zákona udeľuje výnimku pre tzv. ťažké prípady, týkajúce sa napríklad rodinných príslušníkov, ktorí naliehavo potrebujú lekársku starostlivosť. Uvádza sa v ňom tiež, že pozastavenie by sa malo po dvoch rokoch prehodnotiť a mohlo by byť prerušené.



Kritici tohto zákona tvrdia, že utečenci, ktorí žijú spolu so svojimi rodinami, sa lepšie integrujú do spoločnosti. Odporcovia legislatívy zorganizovali vo štvrtok protest pred nemeckým Spolkovým snemom.