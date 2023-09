Nemci pozastavia príjem azylantov z Talianska na základe mechanizmu EÚ

Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecko pozastavuje prijímanie migrantov z Talianska, ktorí prichádzajú na základe mechanizmu solidarity EÚ. Oznámilo to v stredu nemecké ministerstvo vnútra. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Vzhľadom na súčasný vysoký migračný tlak na Nemecko, pokračujúce pozastavenie dublinských presunov niektorými členskými krajinami vrátane Talianska zosilňuje hlavnú výzvu, ktorej Nemecko v súčasnosti čelí v spojitosti so svojimi kapacitami na prijímanie migrantov a ich ubytovania," uviedol hovorca ministerstva.



Tzv. dublinské pravidlá určujú, že žiadatelia o azyl musia požiadať o štatút utečenca v prvej bezpečnej krajine EÚ, do ktorej sa dostanú. Žiadatelia, ktorí sa pokúsia takúto žiadosť podať v inej členskej krajine - často ide o bohatšie krajiny ako Nemecko - môžu byť poslaní naspäť.



Nemecká vláda podľa hovorcu vlády Rím informovala o pozastavení procesu, pretože Taliansko od konca augusta prijalo len 10 migrantov vrátených z Nemecka.



Nemecko pôvodne súhlasilo, že prijme 3500 žiadateľov o azyl z členských krajín EÚ na južnej vonkajšej hranici EÚ. Do týchto krajín prichádza najviac migrantov. Doteraz bolo prostredníctvom mechanizmus solidarity EÚ do Nemecka presunutých 1731 osôb, ktoré tam požiadali o azyl, z toho 1043 z Talianska, píše rozhlasová stanica Deutsche Welle.



EÚ tento systém spustila v roku 2022 v reakcii na zaťaženie krajín v oblasti Stredozemného mora ako Grécko či Taliansko, ktoré čelili vysokým počtom prichádzajúcich migrantov.