Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. máj 2026
< sekcia Zahraničie

Nemci protestovali proti pravicovému extrémizmu v meste Cottbus

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 1. mája (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí vo štvrtok protestovalo proti krajnej pravici v nemeckom meste Cottbus, kde sa v poslednom čase objavili okrem iného antisemitské nápisy a hákový kríž. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Pochod mestom juhovýchodne od Berlína pod heslom „Vy na nás útočíte - my sa ešte viac zomkneme“ zorganizovala iniciatíva Bezpečné miesta v južnom Brandenbursku, ktoré je jednou zo 16 spolkových krajín Nemecka.

„Tu a teraz dokazujeme, že si nenecháme naše mesto vziať,“ povedala pre stanicu RBB hovorkyňa iniciatívy a bývalá poslankyňa krajinského parlamentu za stranu Zelených Ricarda Budkeová. Polícia uviedla, že demonštrácia prebehla pokojne.

Protest bol reakciou na viacero trestných činov, ktoré sa v poslednom období odohrali v Cottbuse a ktoré vyšetrujú bezpečnostné zložky.

V uplynulých dňoch boli na mestskú synagógu nanesené antisemitské graffiti a čierny hákový kríž. Zatiaľ neznámi páchatelia tiež hodili svetlicu do chodby komunitného obytného projektu. Agentúra DPA píše aj o vyhrážkach namierených proti bydlisku študentského kaplána, ktorý sa aktívne angažuje v boji proti pravicovému extrémizmu.
.

Neprehliadnite

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie