Nemci si predvolali tureckého veľvyslanca pre sporné gesto futbalistu

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo tureckého veľvyslanca v Berlíne v spojitosti so sporným gestom tureckého reprezentanta Meriha Demirala v zápase ME proti Rakúsku. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka The Guardian.



Turecký obranca Demiral v rámci oslavy svojho druhého gólu pri utorkovom víťazstve v osemfinále nad Rakúskom použil gesto známe ako pozdrav vlkov. Je spájané s tureckým krajne pravicovým hnutím Siví vlci, ktoré je prepojené na Stranu národného hnutia (MHP).



Siví vlci sú označovaní za pravicovú extrémistickú skupinu a majú 18.500 až 20.000 členov, píše The Guardian s odvolaním sa na nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), ktorý túto organizáciu dlhodobo sleduje.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová, ďalší politici a ľudskoprávne skupiny Demiralovo gesto slovne odsúdili. Únia európskych futbalových zväzov (UEFA) v stredu uviedla, že prešetruje možné nevhodné správanie tohto stopéra. Turecko si zase predvolalo nemeckého veľvyslanca.



Agentúra Reuters medzičasom s odvolaním sa na nemecký denník Bild informovala, že UEFA Demirala suspendovala na nasledujúce dva zápasy na EURO 2024. V sobotňajšom štvrťfinále si teda údajne nezahrá proti Holandsku a vynechá aj prípadné semifinálové stretnutie.



Demiral po zápase gesto pripísal svojej tureckej identite a dodal, že v ňom nebolo skryté posolstvo. "Videl som ľudí na štadióne, ako ukazujú toto gesto. Všetci sme Turci. Som veľmi hrdý, že som Turek a o tom celom toto gesto je," povedal.



Líder MHP Devlet Bahceli prešetrovanie UEFA označil za provokáciu a turecké ministerstvo zahraničných vecí to označilo za neprijateľné a reakcie nemeckých úradov za xenofóbne.