Prieskum: Nemci sú v názore na legalizáciu marihuany rozdelení

Berlín 29. novembra (TASR) - Plánovaná legalizácia marihuany v Nemecku rozdeľuje verejnú mienku na polovicu, ukázal v pondelok nový prieskum. O výsledkoch informovala tlačová agentúra DPA.



Prieskum bol urobený pre denník Augsburger Allgemeine a zverejnený v pondelok. Ukázal, že 43 percent opýtaných je za plánovanú legalizáciu marihuany. Rovnaké percento respondentov odmieta tento plán.



Je to téma, ktorá ostro rozdeľuje generácie Nemcov – dve tretiny opýtaných od 18 do 29 rokov súhlasia s legalizáciou a dve tretiny ľudí nad 65 rokov sú proti nej alebo sú nerozhodnuté.



Prichádzajúca vládna koalícia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) plánuje "regulovaný predaj marihuany pre dospelých za účelom konzumácie, a to v licencovaných obchodoch". To umožní "kontrolovať kvalitu, zabráni predaju kontaminovaného materiálu a zaistí ochranu neplnoletých", uvádza sa v dohode koalície.



Generálny tajomník konzervatívnej strany CSU (Kresťanskosociálnej únie) Markus Blume odmietol plán novej vládnej koalície a v denníku upozornil: "Marihuana je a zostáva vstupnou bránou k drogám. Môžete to vidieť v Holandsku, ktoré uvoľnená drogová politika doviedla k tomu, že sa stalo živnou pôdou organizovaného zločinu."