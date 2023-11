Nemci varujú pred smršťou Ciarán na pobreží Severného a Baltského mora

Hamburg 2. novembra (TASR) - Nemecká meteorologická služba (DWD) vydala varovania pred veternou smršťou Ciarán pre nemecké pobrežia Severného mora a Baltského mora. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Ciarán sa presúva nad Lamanšským prielivom z Anglicka smerom k Severnému moru, spresnila DWD. Vietor so silou víchrice až do 90 kilometrov za hodinu má vyčíňať do 12.00 h SELČ.



Nad Severným morom živel zasiahne predovšetkým nemeckú pobrežnú oblasť Východné Frízsko a ostrov Helgoland. Silný vietor sa očakáva aj nad väčšinou Baltského mora, najmä na území od mesta Flensburg po ostrovy Fehmarn a Rujana.



Silný vietor budú sprevádzať husté oblaky a dážď, teplota sa bude pohybovať od 11 do 14 stupňov Celzia. Vietor bude podľa predpovedí k víkendu mierne slabnúť, ale búrkové a daždivé počasie bude pretrvávať.