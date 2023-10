Nemci vraj chcú zastaviť financovanie lodí zachraňujúcich migrantov

PREČÍTAJTE SI AJ: Na Kanárske ostrovy prišlo za uplynulý deň vyše 900 migrantov



Berlín 7. októbra (TASR) – Nemecká vláda chce zastaviť financovanie mimovládnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov v Stredozemnom mori po tom, ako bola v tejto veci kritizovaná Talianskom, uviedla agentúra AFP na základe informácii, publikovaných v piatok denníkom Bild.V nemeckom rozpočte na tento rok boli vyčlenené dva milióny eur na financovanie charitatívnych organizácií prevádzkujúcich lode na záchranu migrantov na mori, no v návrhu rozpočtu na rok 2024 o peniazoch vyčlenených na tento účel nie je ani zmienka.uviedol Bild s odvolaním sa na zdroje z rozpočtového výboru nemeckého parlamentu. Úrad kancelára aj ministerstvo zahraničných vecí sú podľa denníka za zrušenie financovania. Žiadna z týchto inštitúcií tvrdenia denníka zatiaľ nekomentovala.Talianska premiérka Giorgia Meloniová nedávno napísala list nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi, v ktorom vyjadrila "údiv" nad tým, že Berlín financuje charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú nelegálnym migrantom dostať sa do jej krajiny.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na tlačovej konferencii po minulotýždňovom rokovaní so svojím talianskym náprotivkom obhajovala podporu záchranných misií Berlínom." uviedla.Na piatkovom summite EÚ v Granade však nemecký kancelár Olaf Scholz už použil iný tón. Na otázku týkajúcu sa financovania týchto organizácii na tlačovej konferencii zdôraznil, že ho schválil parlament a nie vláda. "povedal. Na otázku, aký je jeho osobný názor na vec, odpovedal:Summit v Granade bol poznačený sporom týkajúcim sa plánovaných zmien európskych migračných pravidiel. Poľsko a Maďarsko napokon zablokovali prijatie plánovanej deklarácie o migračnej politike.