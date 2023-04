Nemci vyhostia veľvyslankyňu Čadu. Reagujú tak na rovnaký krok

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecko v utorok oznámilo, že vyhostí veľvyslankyňu Čadu Mariam Ali Moussaouvú. Ide o reakciu na rovnaký krok tejto africkej krajiny, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo Moussaouvú a oznámilo jej, že musí do dvoch dní opustiť krajinu. Hovorca nemeckej diplomacie potvrdil, že ide reakciu na minulotýždňový krok čadskej vlády.



Nemeckého veľvyslanca Jana-Christiana Gordona Krickeho vyhlásila za nežiadúcu osobu a nariadila mu do 48 hodín opustiť krajinu. Ako dôvod uviedla jeho nezdvorilý prístup a nedodržiavanie diplomatických zvyklostí. Bližšie dôvody neuviedla.



Kricke podľa hovorcu (nemeckej diplomacie) funkciu zastával príkladne a pracoval v prospech ľudských práv i rýchleho prechodu k civilnej vláde v Čade. Africkú krajinu opustil v sobotu.



Zdroj z prostredia čadskej vlády uviedol, že Kricke bol obviňovaný z častého zasahovania do záležitostí vedenia tejto krajiny a tiež bol kritizovaný za svoje sporné vyjadrenia.



V Čade v apríli 2021 prevzal moc šéf vojenskej junty Mahamat Idriss Déby. Krátko predtým jeho otec a dlhoročný prezident Idriss Déby zahynul v bojoch s povstalcami. Junta pôvodne sľúbila, že moc odovzdá civilnej vláde.