Nemci vyšli do ulíc; krajne pravicovú stranu AfD prirovnali k nacistom

Berlín/Kolín nad Rýnom 17. januára (TASR) - Protesty proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) naberajú v krajine na intenzite. Vyvolali ich tvrdenia, že sa dvaja jej vysokopostavení členovia zúčastnili na diskusiách o plánoch na masové deportácie občanov cudzieho pôvodu. TASR o tom v stredu informuje podľa správy agentúry Reuters.



AfD dlhodobo brojí proti imigrantom, avšak návrhy na deportácie "neprispôsobivých občanov" do "modelového štátu v severnej Afrike", o ktorých informovalo investigatívne médium Correctiv, vyvolali v Nemecku rozhorčenie. Niektorí kritici ich prirovnali k pôvodným plánom nacistov deportovať európskych židov na Madagaskar.



"Hranica je už dávno prekročená," uviedol jeden z demonštrantov na protestnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v utorok večer v Kolíne nad Rýnom. Mnohí jeho účastníci tam vyzývali na zakázanie strany AfD.



Zhromaždenie sa uskutočnilo v rámci najnovšej vlny protestov prebiehajúcich po celom Nemecku od odhalenia z minulého týždňa. Na demonštráciách sa zišli už desaťtisíce ľudí vrátane spolkového kancelára Olafa Scholza či šéfky diplomacie Annaleny Baerbockovej.



AfD, ktorá je aktuálne v celoštátnom prieskume popularity na druhom mieste, popiera, že by boli tieto plány súčasťou politiky tejto strany. Jej spolupredsedníčka Alice Weidelová ukončila spoluprácu s jedným zo svojich poradcov, ktorý sa na spomínaných diskusiách zúčastnil.



Šéf nemeckej tajnej služby Thomas Haldenwang varuje najmä pred extrémistickým hnutím v rámci strany AfD, ktorá je pod dohľadom nemeckých bezpečnostných služieb.



Informácie o plánoch na deportácie vyvolali vlnu pobúrenia zo strany nemeckých politických i bezpečnostných predstaviteľov.



Samotný Scholz vyzval všetkých demokratov, aby sa postavili proti krajne pravicovým "fanatikom", kým Handelwang vyzval "tichú väčšinu" aby sa "prebudila". Zábery tisícov nemeckých občanov, ktorí napriek mrazivým teplotám a snehu vyšli do ulíc na protest proti AfD v mestách po celej krajine, naznačujú, že sa tak môže stať, konštatuje Reuters.



"Náckovia, nie, ďakujeme", "Je to ako v roku 1933, zakážte AfD teraz!" a "Vyšetrite zákaz AfD" - zneli nápisy na transparentoch na demonštrácii, ktorá sa konala v piatok v metropole Berlín. Ďalšie protesty sa uskutočnia v Berlíne a Hamburgu ešte v stredu.