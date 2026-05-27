Streda 27. máj 2026
Nemci zadržali Sýrčana v prípade útoku pri pamätníku holokaustu

Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Berlín 27. mája (TASR) - Nemecká polícia zadržala v stredu sýrskeho občana, ktorý je podozrivý z napomáhania pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví pri vlaňajšom útoku na turistu pri pamätníku holokaustu v berlínskej štvrti Mitte, oznámila Spolková prokurátora (GBA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zadržanie Chalafa A. nasleduje po marcovom odsúdení sýrskeho utečenca Wasíma al-M. na 13 rokov väzenia za pokus o vraždu. Pri pamätníku holokaustu v centre Berlína bodol vlani 21. februára nožom do krku španielskeho turistu, ktorý bol s priateľmi na návšteve nemeckej metropoly. Turista utrpel život ohrozujúce zranenia. Súd uviedol, že útočník patrí k radikálnym islamistom s antisemitskými názormi.

Podľa prokuratúry Chalaf A. strávil s Wasímom al-M. popoludnie pred útokom a vraj ho k vykonaniu činu nabádal. Agentúre Reuters sa nepodarilo bezprostredne skontaktovať s právnikom podozrivého.

Pamätník holokaustu, bludisko pozostávajúce z betónových blokov v centre nemeckého hlavného mesta, pripomína zavraždenie šiestich miliónov Židov nacistami, poznamenala agentúra Reuters.
