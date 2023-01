Nemcov v Číne začali očkovať prvou zahraničnou vakcínou

Peking 5. januára (TASR) - Nemeckých občanov žijúcich v Číne začali vo štvrtok očkovať vakcínou proti covidu od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorá sa tak stala vôbec prvou zahraničnou vakcínou podávanou v tejto krajine. Informuje o tom agentúra Reuters.



V súlade s dohodou, ktorú Peking dosiahol s Berlínom počas novembrovej návštevy nemeckého kancelára Olafa Scholza, môžu prvú či posilňujúcu dávku tejto očkovacej látky podávať Nemcom vo veku 12 a viac rokov. Dostať ju môžu vo vyhradených medzinárodných nemocniciach v mestách Peking, Šanghaj, Kanton, Šen-jang a Čcheng-tu.



Do Číny na tento účel poslali vyše 8000 dávok vakcíny od Pfizer/BioNTech. Záujem o očkovanie dosiaľ tamojším úradom nahlásilo vyše 1500 nemeckých občanov, informovalo v utorok ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne. Podľa nemeckého veľvyslanectva žije v Číne približne 14.000 Nemcov.



Nemecký rezort diplomacie uviedol, že Berlín sa snaží o to, aby mohli byť vakcínami Pfizer/BioNTech v Číne očkovaní aj občania iných krajín. Čína však s výnimkou dohody s Berlínom dosiaľ trvá na tom, aby sa na jej území očkovalo len vakcínami domácej výroby.



Dohoda s Berlínom je recipročná, takže čínski občania žijúci v Nemecku môžu byť zaočkovaní vakcínou od čínskej spoločnosti Sinovac.



Čína ustúpila začiatkom decembra od svojej politiky tzv. nulovej tolerancie covidu a v dôsledku masových protestov uvoľnila po takmer dvoch rokoch prísne obmedzenia týkajúce sa hromadného testovania a karantén. Odvtedy v tejto krajine so slabo zaočkovanou populáciou prudko stúpa počet prípadov nákazy.



Reuters pripomína, že Európska únia ponúkla v utorok Číne zadarmo proticovidové vakcíny. Hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie však na otázku, či Peking ponuku prijme, zareagovala vyjadrením, že Čína má dostatočné zásoby vlastných vakcín.