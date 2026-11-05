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Nemcovovu dcéru v Rusku v neprítomnosti odsúdili na štyri roky väzenia
Boris Nemcov bol koncom 90. rokov minulého storočia ruským vicepremiérom.
Autor TASR
Moskva 5. novembra (TASR) - Dcéru zavraždeného ruského opozičného politika Borisa Nemcova Žannu Nemcovovú vo štvrtok súd v Moskve v neprítomnosti odsúdil na štyri roky väzenia za organizovanie činnosti tzv. nežiaducej organizácie. Prokuratúra žiadala pre Nemcovovú päťročný trest odňatia slobody, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Ako pokračuje TASR, Nemcovová v rozhovoroch pre exilové médiá uviedla, že dôvodom jej stíhania bolo jej pôsobenie v Nadácii Borisa Nemcova za slobodu (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), ktorú založila v Nemecku v roku 2015. Ruské úrady ju v apríli 2024 označili za nežiaducu organizáciu.
Podľa obžaloby Nemcovová zabezpečuje financovanie a fungovanie tejto organizácie a zároveň údajne „negatívne hodnotí rôzne udalosti, ku ktorým dochádza v Ruskej federácii“.
Moskovský okresný súd vydal koncom júla 2026 na Nemcovovú zatykač v jej neprítomnosti. V septembri ju následne zaradili na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
V septembri 2026 ruské úrady označili za nežiaducu organizáciu aj Nadáciu za demokraciu a liberálne hodnoty (Foundation for Democracy and Liberal Values), ktorú Nemcovová vedie. V októbri ju ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra zahraničných agentov.
Jeden z popredných predstaviteľov ruskej opozície Boris Nemcov bol zavraždený 27. februára 2015 v centre Moskvy.
Niekoľko hodín pred smrťou Nemcov v rozhovore na rozhlasovej stanici Echo Moskvy obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina zo „zavlečenia krajiny do krízy... šialenou, agresívnou a vražednou politikou vojny proti Ukrajine“. Nemcovovi príbuzní a kolegovia sa preto domnievajú, že na organizovaní vraždy sa podieľalo Putinovo okolie, ktoré pomáhalo páchateľom unikať pred justíciou.
Za vykonanie vraždy boli na tresty odňatia slobody v trvaní od 11 do 20 rokov odsúdení piati muži zo severného Kaukazu. Objednávateľov vraždy sa dodnes nepodarilo vypátrať.
Boris Nemcov bol koncom 90. rokov minulého storočia ruským vicepremiérom. Istý čas sa o ňom hovorilo ako o možnom nástupcovi vtedajšieho ruského prezidenta Borisa Jeľcina. Počas prvej čečenskej vojny (december 1994 - august 1996) sa však Nemcov a Jeľcin dostali do konfliktu. Po nástupe Putina do prezidentskej funkcie sa Nemcov stal jedným z jeho hlavných oponentov.
Nemcovova dcéra Žanna odišla do exilu krátko po otcovej smrti.
Ako pokračuje TASR, Nemcovová v rozhovoroch pre exilové médiá uviedla, že dôvodom jej stíhania bolo jej pôsobenie v Nadácii Borisa Nemcova za slobodu (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), ktorú založila v Nemecku v roku 2015. Ruské úrady ju v apríli 2024 označili za nežiaducu organizáciu.
Podľa obžaloby Nemcovová zabezpečuje financovanie a fungovanie tejto organizácie a zároveň údajne „negatívne hodnotí rôzne udalosti, ku ktorým dochádza v Ruskej federácii“.
Moskovský okresný súd vydal koncom júla 2026 na Nemcovovú zatykač v jej neprítomnosti. V septembri ju následne zaradili na medzinárodný zoznam hľadaných osôb.
V septembri 2026 ruské úrady označili za nežiaducu organizáciu aj Nadáciu za demokraciu a liberálne hodnoty (Foundation for Democracy and Liberal Values), ktorú Nemcovová vedie. V októbri ju ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra zahraničných agentov.
Jeden z popredných predstaviteľov ruskej opozície Boris Nemcov bol zavraždený 27. februára 2015 v centre Moskvy.
Niekoľko hodín pred smrťou Nemcov v rozhovore na rozhlasovej stanici Echo Moskvy obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina zo „zavlečenia krajiny do krízy... šialenou, agresívnou a vražednou politikou vojny proti Ukrajine“. Nemcovovi príbuzní a kolegovia sa preto domnievajú, že na organizovaní vraždy sa podieľalo Putinovo okolie, ktoré pomáhalo páchateľom unikať pred justíciou.
Za vykonanie vraždy boli na tresty odňatia slobody v trvaní od 11 do 20 rokov odsúdení piati muži zo severného Kaukazu. Objednávateľov vraždy sa dodnes nepodarilo vypátrať.
Boris Nemcov bol koncom 90. rokov minulého storočia ruským vicepremiérom. Istý čas sa o ňom hovorilo ako o možnom nástupcovi vtedajšieho ruského prezidenta Borisa Jeľcina. Počas prvej čečenskej vojny (december 1994 - august 1996) sa však Nemcov a Jeľcin dostali do konfliktu. Po nástupe Putina do prezidentskej funkcie sa Nemcov stal jedným z jeho hlavných oponentov.
Nemcovova dcéra Žanna odišla do exilu krátko po otcovej smrti.