Nemec, ktorého v roku 2018 uniesli v oblasti Sahelu, je na slobode

Berlín 10. decembra (TASR) - Nemecký humanitárny pracovník Jorg Lange, ktorý bol viac ako štyri a pol roka zadržiavaný ako rukojemník v oblasti Sahelu na severe Afriky, bol prepustený na slobodu, informovala v sobotu minovládna organizácia Help.



Langeho uniesli ozbrojení muži na motocykloch 11. apríla 2018 neďaleko lokality Ayorou v západnom Nigeri - v regióne pri malijských hraniciach, ktorý je často terčom útokov džihádistov.



Jeho nigérijský vodič bol krátko nato prepustený. Langeho podľa nemeckých médií únoscovia odovzdali skupine Islamský štát Veľkej Sahary (ISGS).



Nemecký týždenník Der Spiegel citoval bezpečnostné zdroje, podľa ktorých bol Lange "vzhľadom na okolnosti v dobrom zdravotnom stave".



Podľa časopisu jeho oslobodenie uľahčili kontakty marockých tajných služieb s džihádistickými skupinami v Saheli.



Der Spiegel uviedol, že humanitárneho pracovníka repatriovalo lietadlo nemeckej armády.



Nemecké médiá informovali, že únoscovia požadovali ako výkupné sedemcifernú sumu, pričom vyzvali Berlín, aby sa nesnažil vyjednávanie preťahovať.



Nemecká vláda údajne zvažovala, že do operácie na Langeho oslobodenie nasadí špeciálne jednotky KSK, ale napokon usúdila, že takáto operácia by bola príliš riskantná, uviedol Der Spiegel.



AFP dodala, že nemecká vláda odmietla reagovať na jej žiadosť o komentár k Langeho prepusteniu.



Podľa súpisu, ktorý zahŕňa len prípady zverejnené ich sprievodom alebo vládami, sú v Saheli stále zadržiavaní najmenej štyria rukojemníci zo západných štátov: z Francúzska, Spojených štátov, Austrálie a Rumunska.



Ďalší Nemec, katolícky kňaz Hans-Joachim Lohre, je nezvestný od konca novembra a všeobecne sa predpokladá, že bol unesený, hoci sa k únosu nikto neprihlásil.



Konflikt v oblasti Sahelu sa začal v roku 2012 násilnosťami v severnom Mali, v roku 2015 sa rozšíril do Burkiny Faso a Nigeru a teraz sporadickými útokmi islamistických militantov trpia štáty Guinejského zálivu.



V spomenutých troch krajinách Sahelu boli za uvedené obdobie zabité tisíce ľudí, viac ako dva milióny ľudí boli vysídlené a tri najchudobnejšie ekonomiky sveta utrpeli ničivé škody.