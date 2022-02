Nemec, ktorý na Tenerife zavraždil manželku a syna, dostal doživotie

Madrid 18. februára (TASR) - Španielsky súd udelil vo štvrtok doživotný trest odňatia slobody nemeckému občanovi Thomasovi Handrickovi, ktorý na ostrove Tenerife dobil kameňom svoju manželku a desaťročného syna na smrť. TASR o tom informovala na základe správy prevzatej od agentúry AFP.



Handricka tiež uznali za vinného z pokusu o vraždu ďalšieho syna, ktorému sa podarilo ujsť a upozorniť úrady na to, čo sa stalo.



Handrick zobral v apríli 2019 svoju ženu a synov, ktorí mali v tom čase sedem a desať rokov, na výlet do jaskyne v okolí obce Adeje na juhu Tenerife. Ženu a staršieho syna dobil 8,5-kilogramovým kameňom na smrť; mladšiemu synovi sa podarilo utiecť a priviesť políciu k telám svojej matky a brata.



Handricka následne zatkli v byte v Adeje.



Zločin vyvolal v Španielsku pobúrenie, pričom premiér Pedro Sánchez ho označil za akt "rodovo podmieneného násilia".



Pár žil v čase incidentu údajne už nejaký čas oddelene. Žena odcestovala na Tenerife so svojimi dvoma synmi, aby navštívili Handricka, ktorý vtedy býval v Adeje.



Tenerife je najväčším z Kanárskych ostrovov. Je obľúbenou dovolenkovou destináciou vyhľadávanou nemeckými a britskými turistami.