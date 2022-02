Obvinili Nemca, ktorý pomohol Rusku získať chemikálie na výrobu zbraní

Berlín 22. februára (TASR) - Nemecká generálna prokuratúra v utorok oznámila, že vzniesla obvinenie voči nemeckému občanovi za napomáhanie ruskej tajnej službe pri získavaní chemikálií určených na výrobu zbraní hromadného ničenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podozrivý označený ako Alexander S. riadil obchodnú spoločnosť v nemeckej spolkovej krajine Sasko, ktorá od roku 2017 podľa prokuratúry vyviezla chemikálie v hodnote milióna eur nastrčenej spoločnosti riadenej ruskými spravodajskými agentmi.



Podozrivý po celý čas vedel, že vyvážal chemikálie s dvojakým využitím v civilnom aj vojenskom priemysle, a nepožiadal o špeciálne vývozné povolenie, ako to vyžaduje zákon, uviedla generálna prokuratúra. Muža zatkli v máji minulého roka.



Príslušná ruská spoločnosť bola podľa prokuratúry súčasťou siete riadenej ruskou tajnou službou, ktorá sa snažila utajiť vojenský účel tovaru tým, že sa vydávala za civilný subjekt.



Podozrivý je tiež obvinený z vývozu elektronických zariadení v hodnote 21.000 eur v období od septembra 2019 do novembra 2020 do istého inštitútu v Rusku, ktorý je poverený vývojom a výrobou jadrových zbraní. Podľa prokuratúry ide o inštitút, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ od roku 2014 po tom, ako Rusko anektovalo polostrov Krym.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa zatiaľ k záležitosti nevyjadrilo. Rusko predtým odmietlo obvinenia, že vlastní chemické zbrane, a tvrdí, že ich už dávno zničilo v súlade s Dohovorom o zákaze chemických zbraní, dodáva Reuters.