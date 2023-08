Nemec uhasil pivom horiace auto na diaľnici

Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký vodič uhasil pivom svoje auto, ktoré sa v dôsledku poruchy vznietilo a začalo horieť, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na dopravnú políciu.



K incidentu došlo na diaľnici na severovýchode Nemecka. Tridsaťšesťročný muž mal našťastie v aute zásobu piva a na uhasenie požiaru použil celkovo osem fliaš.



Privolaným hasičom zostávalo už len odpojiť batériu a zabrániť úniku kvapalín, ktoré by mohli ohroziť pre životné prostredie.



Vodič v sobotu popoludní cestoval spolu so svojou rodinou smerom k hlavnému mestu Berlín. Podľa polície sa vozidlo vznietilo v dôsledku technickej poruchy motora.



"Rodina okamžite opustila dymiace osobné auto a uchýlila sa do bezpečia," uviedli policajné zdroje.



Mužovi sa síce podarilo plamene uhasiť pivom, na vozidle však aj tak vznikla škoda vo výške zhruba 6000 eur. Jeho netradičný hasičský zásah ale zabránil hroziacemu poškodeniu vozovky, píše DPA.