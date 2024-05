Nemci úspešne otestovali vesmírnu raketu poháňanú parafínom

Berlín 3. mája (TASR) – Nemecká spoločnosť HyImpulse v piatok úspešne otestovala nosnú vesmírnu raketu na vynášanie komerčných satelitov do vesmíru. Raketa ako palivo využíva parafín a tekutý kyslík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Testovací let 2,5-tonovej a 12,5 metra dlhej rakety s označením SR75 prebehol v piatok na odpaľovacej rampe Koonibba na juhu Austrálie o 7.00 h SELČ.



Raketa dokáže do výšky 250 kilometrov vyniesť náklad s hmotnosťou do 250 kilogramov. Ako palivo využíva tekutý kyslík a parafín, ktorý sa používa na výrobu sviečok. Parafín je lacnejšou a bezpečnejšou alternatívou raketového paliva schopnou znížiť náklady na prepravu až o 50 percent, uvádza HyImpulse.



"Chceme týmto (projektom) ukázať možnosti Nemecka a neustále zlepšovanie možností Európy cestovať do vesmíru," vyhlásil Mario Kobald, výkonný riaditeľ spoločnosti HyImpulse. Projekt bol financovaný zo súkromných zdrojov s čiastočnou podporou z verejných financií.



Spoločnosť do konca roka plánuje vypustiť väčšiu viacstupňovú raketu SL-1, ktorá bude na nižšiu obežnú dráhu Zeme schopná vyniesť satelity s hmotnosťou do 600 kilogramov.