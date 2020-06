Nemecká a francúzska polícia zatkli rodinný gang

Berlín 24. júna (TASR) - Osem členov jednej rodiny zatkli vo Francúzsku a Nemecku pre podozrenie z vlámaní do domov starších ľudí a zo získavania sociálnych dávok podvodom, informovala nemecká polícia.



"Podľa najnovšieho vyšetrovania podozriví viedli luxusný život za peniaze seniorov a ďalších obetí," uviedol podľa tlačovej agentúry AFP v oznámení šéf kriminálnej polície v nemeckom meste Kolín nad Rýnom Klaus-Stephan Becker.



Polícia podozrieva celkovo 29 ľudí vo veku 17 až 84 rokov, ale zatiaľ zatkla iba ôsmich vrátane šiestich žien.



Zatýkanie prebehlo v Kolíne, ako aj v meste Rödermark v spolkovej krajine Hesensko a v meste Bondy neďaleko francúzskej metropoly Paríž.



Jedna skupina v rodine sa špecializovala na vlámania do domov starších ľudí a fungovala po celom Nemecku, pričom ďalšia skupina sa sústreďovala na podvodné získavanie sociálnych dávok.



Ďalší členovia rodiny sa špecializovali na investovanie ukradnutých peňazí okrem iného aj do nehnuteľností.



Vyšetrovatelia skonfiškovali päť nehnuteľností v odhadovanej hodnote 2,4 milióna eur, ako aj luxusné predmety; napríklad autá a hodinky.



Vyšetrovaním bol vzhľadom na zložitosť prípadu poverený útvar kolínskej prokuratúry špecializujúci sa na zločinnosť rodinných gangov, uvádza sa ešte v oznámení kriminálnej polície.