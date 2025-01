Nemecká AfD rozoslala deportačné letenky, polícia tento krok vyšetruje

Berlín 14. januára (TASR) - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovaná za krajne či extrémne pravicovú, poslala do poštových schránok v meste Karlsruhe "deportačné letenky" pre "nelegálnych prisťahovalcov". Uviedol to v utorok miestny predstaviteľ AfD, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Polícia začala vyšetrovanie tejto predvolebnej akcie pre podozrenie z podnecovania k nenávisti.



Predvolebné letáky boli navrhnuté tak, aby vyzerali ako letenky, pričom dátum odletu je 23. februára, teda deň predčasných parlamentných volieb v Nemecku. Ako rozpis cesty je uvedený ako: "Z: Nemecko - Do: Bezpečná krajina pôvodu", píše DPA.



Na letákoch je podľa webu Euronews ako odletová brána uvedená "AfD" a vety: "Nemecko môže zachrániť len remigrácia" a "Aj doma je pekne".



Hovorca oblastnej organizácie strany AfD potvrdil, že letáky v rámci predvolebnej kampane distribuovala miestna skupina AfD v Karlsruhe. Letáky s témou "deportačnej letenky" boli podľa neho určené všetkým oprávneným voličom a v Karlsruhe sa ich stále distribuuje veľké množstvo.



Aktivisti z ľavicovej strany Die Linke tvrdia, že AfD poslala spomínané "deportačné letenky" do poštových schránok ľudí s iným ako nemeckým etnickým pôvodom. Týchto letákov je pravdepodobne približne 30.000, tvrdí DPA.



Hovorca AfD tvrdí, že miestni aktivisti strany, ktorí stoja za tvorbou a distribúciou letákov, poskytnú aj tlačovú predlohu pre tieto letáky ďalším skupinám strany AfD, aby ich mohli použiť aj inde v Nemecku.



Nie je zrejmé, v koľkých schránkach spomínané letáky skončili. Fotografie "deportačných leteniek" zverejnených na sociálnych sieťach vyvolali nenávistné reakcie, píše DPA.



Nemecké médiá poukázali na podobnosť tejto kampane ku kampani vtedajšej krajne pravicovej Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD), ktorá sa v súčasnosti volá Die Heimat (Vlasť). Táto strana označovaná za extrémistickú a čiastočne neonacistickú v roku 2013 rozoslala falošné letenky s nápisom "Z Nemecka - cieľová destinácia domov", pripomína Euronews.