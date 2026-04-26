< sekcia Zahraničie
Nemecká AfD získala v prieskume INSA historické maximum 28 percent
Konzervatívna CDU spolkového kancelára Friedricha Merza získala rovnako ako v predchádzajúcom prieskume 24 percent.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 26. apríla (TASR) – Opozičná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla v najnovšom prieskume volebných preferencií inštitútu INSA zverejnenom v sobotu rekordných 28 percent. Podľa agentúry Reuters tak zvýšila svoj náskok pred konzervatívnym blokom na štyri percentuálne body, informuje TASR.
Ide o najvyšší počet percent, aký táto strana dosiahla v meraniach agentúry INSA, a oproti predchádzajúcemu prieskumu získala o jeden percentuálny bod viac.
Konzervatívna CDU spolkového kancelára Friedricha Merza získala rovnako ako v predchádzajúcom prieskume 24 percent, zatiaľ čo Zelení majú 12 percent – o percento menej v porovnaní s minulým prieskumom. Sociálni demokrati (SPD) zostali na úrovni 14 percent a Ľavicová strana má 11 percent.
Ak ostatné strany budú naďalej vylučovať spoluprácu s AfD, možné vládne koalície by sa obmedzili na trojstranné spojenectvá, naznačil prieskum. Koalícia CDU/CSU, SPD a Zelených by mala 50 percent, zatiaľ čo CDU/CSU, SPD a ľavicová Die Linke by spolu dosiahli 49 percent.
Na prieskume inštitútu INSA, ktorý sa uskutočnil od 20. do 24. apríla, sa zúčastnilo 1203 oprávnených voličov.
Agentúra DPA informuje, že aj ďalšie prieskumy v uplynulých týždňoch zaznamenali nárast podpory AfD, pričom podľa prieskumu inštitútu YouGov zverejneného 15. apríla získala táto strana 27 percent.
