Nemecká armáda bude potrebovať až 260.000 vojakov, tvrdí šéf odborov

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecká armáda bude celkovo potrebovať 260.000 vojakov v aktívnej službe na to, aby splnila požiadavky Severoatlantickej aliancie, vyhlásil v piatok šéf vojenskej odborovej organizácie. Aktuálne majú nemecké ozbrojené sily okolo 181.500 príslušníkov. Cieľom vlády bolo do roku 2018, teda ešte pre ruskou inváziou na Ukrajinu, ich počet zvýšiť na 203.000. Upozornil na to portál Politico, informuje TASR.



„Číslo 203.000 je zastarané a už nie je reálne,“ povedal André Wüstner, predseda Združenia Bundeswehru, vplyvnej záujmovej skupiny, ktorá sa zasadzuje za lepšie vybavenie, personálne a pracovné podmienky v nemeckých ozbrojených silách. „Predpokladám, že v závislosti od toho, čo sa rozhodne na summite NATO, budeme potrebovať ďalších 40.000 až 60.000 vojakov. To znamená, že aktívne sily by sa postupne museli zvýšiť až na 260.000 jednotiek,“ vysvetlil Wüstner rozhovore pre mediálnu skupinu RND.



Lídri NATO na nadchádzajúcom summite v Haagu rozhodnú o zvýšení výdavkov na obranu. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte už avizoval, že bude presadzovať zvýšenie obranných výdavkov na 3,5 percenta a ďalších 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou, napríklad v rámci infraštruktúry. NATO tiež plánuje Nemecko požiadať o poskytnutie ďalších siedmich brigád, teda približne 40.000 vojakov, na svoju obranu.