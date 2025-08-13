Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká armáda do Gazy letecky zhodila 192 ton humanitárnej pomoci

Na snímke humanitárna pomoc pre Palestínčanov, ktorú zhadzujú nad mestom Gaza v severnej časti Pásma Gazy v piatok 8. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia hovorkyne nemeckého ministerstva obrany armáda zorganizovala dovedna 18 letov a na stredu naplánovala ešte ďalšie dva.

Autor TASR
Berlín/Gaza 13. augusta (TASR) - Nemecké ozbrojené sily dosiaľ do vojnou poničeného Pásma Gazy letecky zhodili už 192 ton humanitárnej a potravinovej pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa vyhlásenia hovorkyne nemeckého ministerstva obrany armáda zorganizovala dovedna 18 letov a na stredu naplánovala ešte ďalšie dva. Celkovo 386 paliet pomoci zhadzujú dopravné lietadlá Airbus A400M na vopred určené miesta v palestínskej enkláve. Podľa rezortu obrany sú prijímané prísne opatrenia na zamedzenie zasiahnutia civilistov na zemi.

„Používajú sa najmä satelitné snímky, vďaka ktorým môže byť miesto dopadu zamietnuté,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že v jednom prípade zlyhal padák pripojený k palete, ale nikto na zemi sa nezranil.

Nemecké ozbrojené sily plánujú v zhadzovaní humanitárnej a potravinovej pomoci pokračovať spoločne s ďalšími krajinami ešte najmenej týždeň. Prípadné pokračovanie potom prehodnotia podľa situácie.

Zhadzovanie potravinovej pomoci z lietadiel s použitím padákov je podľa kritikov nedostatočné, ako aj nebezpečné pre ľudí na zemi, keďže padáky neraz zlyhajú. Od konca júla letecky zhodili do Pásma Gazy palety s humanitárnou pomocou lietadlá z Nemecka, Holandska, Grécka, Talianska, Spojených arabských emirátov či Jordánska.

Agentúra DPA pripomína, že predstavitelia 26 západných krajín a Európskej komisie (EK) v utorok obnovili nátlak na Izrael s cieľom umožniť pozemné dodávky pomoci do Gazy s cieľom predísť hladomoru.
