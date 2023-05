Nemecká armáda do roku 2038 vyradí poruchové bojové vrtuľníky Tiger

Berlín 13. mája (TASR) — Nemecká armáda (Bundeswehr) plánuje do roku 2038 postupne vyradiť zo svojho arzenálu poruchové bojové helikoptéry Tiger a postupne ich nahradiť ľahkými vrtuľníkmi H145M, ktoré tiež vyrába spoločnosť Airbus. Uviedla to v sobotu podľa agentúry DPA hovorkyňa ministerstva obrany, ktorá tak potvrdila informácie denníka Süddeutsche Zeitung.



Toto rozhodnutie sa očakávalo, keďže Nemecko odstúpilo od programu modernizácie vrtuľníkov, na ktorom sa podieľali viaceré krajiny.



Koncom apríla 2022 vtedajšia nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová na pôde Spolkového snemu oznámila, že z 51 strojov Tiger je schopných nasadenia deväť. Tieto vrtuľníky sa majú začať postupne vyraďovať od roku 2031, napísal denník Süddeutsche Zeitung.



Ministerstvo obrany podľa hovorkyne preskúmalo rôzne scenáre a rozhodlo, že program modernizácie vrtuľníkov so sebou nesie príliš veľa rizík, pokiaľ ide o náklady a včasnú realizáciu.



Hovorkyňa neuviedla, koľko vrtuľníkov H145M chce Nemecko kúpiť. Dohodu o ich nákupe však chce rozpočtovému výboru parlamentu predložiť na schválenie do konca tohto roka.