Nemecká armáda evakuovala afganského exministra pre náboženské otázky

Berlín 4. septembra (TASR) - Medzi tisíckami ľudí, ktorých z afganskej metropoly Kábul po prevzatí moci hnutím Taliban letecky evakuovala nemecká spolková armáda, bol aj bývalý afganský minister pre náboženské záležitosti Muhammad Kásim Hálimí. Informuje o tom v piatok agentúra DPA.



Bývalý minister vlády afganského exprezidenta Ašrafa Ghaního priletel do Nemecka pred takmer dvoma týždňami. Hálimí mal významnú funkciu na afganskom ministerstve zahraničných vecí aj počas prvej vlády islamistického hnutia Taliban. Po jeho zvrhnutí v roku 2001 sa stal jedným z ostrých kritikov tohto militantného hnutia.



Po začatí sťahovania amerických vojakov z Afganistanu Taliban rýchlo ovládol množstvo provinčných metropol, kým hlavné mesto Kábul obsadil 15. augusta. Exprezident Ghaní ušiel do zahraničia v čase, keď militanti postupovali vo svojom ťažení, pripomína DPA.



Bundeswehr začal s leteckými evakuáciami 16. augusta. Dovedna do Nemecka za 11 dní evakuovali 4587 ľudí, vyplýva z údajov nemeckého ministerstva vnútra. Bolo medzi nimi 3849 Afgancov a 403 nemeckých občanov.