Nemecká armáda koncom augusta opustí leteckú základňu v Nigeri

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecká armáda ukončí operácie na svojej leteckej základni v Nigeri do konca augusta po zlyhaní rozhovorov s vládnucou juntou tejto sahelskej krajiny, uviedlo v sobotu nemecké ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Všetci vojaci Bundeswehru umiestnení na základni budú stiahnutí do 31. augusta a nemecká vojenská spolupráca s Nigerom bude ukončená, dodalo ministerstvo.



Zlyhanie rokovaní je najnovším diplomatickým posunom Nigeru smerom od Západu od júla 2023, keď bol počas štátneho prevratu zvrhnutý nigerský prezident Mohamed Bazoum a k moci sa dostalo súčasné vojenské vedenie. Odvtedy sa Niger priklonil k Rusku a Iránu a odvrátil sa od USA a svojho bývalého koloniálneho vládcu - Francúzska.



Podobný posun nastal aj v susedných štátoch Mali a Burkina Faso, kde rovnako vládnu vojenskí vodcovia a ktoré čelia násiliu zo strany džihádistických skupín.



Nemecko a Niger koncom mája dosiahli dočasnú dohodu, ktorá Bundeswehru umožnila pokračovať v prevádzke leteckej dopravnej základne v hlavnom meste Niamey do konca augusta. Rokovania o predĺžení tejto dohody však stroskotali - najmä preto, že personál základne by už nemal nárok na imunitu pred trestným stíhaním.



V ostatnom čase bolo na základni umiestnených len 38 príslušníkov Bundeswehru, ako aj 33 zamestnancov nemeckých a zahraničných spoločností. Základňa v Niamey sa využívala najmä na evakuáciu nemeckých občanov v Afrike.