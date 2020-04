Nemecká armáda letecky doviezla 10 miliónov ochranných masiek z Číny

Lipsko 27. apríla (TASR) - Nákladné lietadlo nemeckých ozbrojených síl priviezlo v pondelok z Číny do Nemecka vyše desať miliónov tvárových masiek, ktoré sú potrebné v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Masky, ktoré doviezli do východonemeckého mesta Lipsko, teraz doručia do rôznych spolkových krajín, uviedla ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.



Zásielka je časťou z celkovo 25 miliónov masiek, ktoré budú dovezené.



Pred odvozom z Číny sa robia kvapkové skúšky týchto masiek a po ich doručení do Nemecka sa ešte preveruje, či sú funkčné.



Všetky nemecké spolkové krajiny začínajú tento týždeň od ľudí vyžadovať, aby si na určitých verejných miestach zakrývali nos a ústa. Je možné si ich zakrývať nielen rúškami a tvárovými maskami, ale aj šatkami či kusom látky.