Nemecká ministerka obrany: Vojaci sú nasadení aj mimo letiska v Kábule

Berlín/Kábul 23. augusta (TASR) - Príslušníci nemeckej armády sú v dôsledku dramatickej situácie na letisku v afganskej metropole Kábul nasadzovaní aj mimo areálu letiska, aby mohli ľudí bezpečne dopraviť k evakuačným letom. Uviedla to v pondelok nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová, ktorú citovala agentúra DPA.



Šéfka nemeckého rezortu obrany pre televíziu Bild TV uviedla, že v súčasnosti je takmer nemožné dostať sa ku kábulskému letisku. "Preto musíme urobiť oveľa viac pre to, aby sme ľudí doslova vyzdvihli. To aj robíme," dodala.



Podľa informácií televízie zachránili elitní vojaci nemeckého Komanda špeciálnych síl (KSK) z Kábulu jednu rodinu z Mníchova a počas misie sa pešo presunuli mimo areál letiska. Počas operácie s označením Blue Light zachránili 19-ročnú Mníchovčanku, jej maloletého brata i matku, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje.



Operácia, ktorá sa podľa servera Bild.de odohrala v noci na nedeľu, trvala jednu hodinu. Doposiaľ sa evakuačná misia Bundeswehru odohrávala len v priestoroch kábulského letiska. Dva vrtuľníky, určené na evakuáciu ohrozených ľudí z Kábulu, zatiaľ nasadené neboli. Spomínaná rodina podľa servera pricestovala v lete do Kábulu, aby navštívila príbuzných, pred odchodom ju však prekvapil pád afganskej metropoly do rúk Talibanu.



Krampová-Karrenbauerová síce tajnú operáciu KSK priamo nepotvrdila, po viacerých dodatočných otázkach ju však ani nedementovala, píše DPA. Zároveň zdôraznila, že KSK i ďalší personál nemeckej armády robia v Afganistane výbornú prácu.



V nedeľu zachránená rodina bezpečne odletela do uzbeckého Taškentu, uzatvára Bild.de.