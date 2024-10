Nemecká armáda prepravila z Bejrútu domov ďalších 219 občanov

Berlín 5. októbra (TASR) - Lietadlá nemeckých vzdušných síl v piatok v súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe prepravili domov z libanonského hlavného mesta Bejrút ďalších 219 ohrozených nemeckých občanov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Podľa ministerstva zahraničných vecí v Berlíne bolo z Libanonu v rámci takzvaného programu vyzdvihnutia diplomatov dosiaľ letecky prepravených celkovo 460 osôb. Ďalšie lety sa pripravujú v závislosti od požiadaviek a situácie.



Airbus A330 nadnárodnej leteckej dopravnej jednotky MMU večer pristál v Kolíne nad Rýnom.



Nemecká armáda v stredu letecky odviezla z Libanonu 130 nemeckých občanov. Na rozdiel od evakuačných letov, lety v rámci vyzdvihnutia diplomatov nesprevádzajú ozbrojení vojaci.



Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí airbus opäť viezol do Libanonu naliehavo potrebné humanitárne zásoby, ktoré prispejú k núdzovej starostlivosti o civilné obyvateľstvo.



Na palube boli viac ako dve tony zdravotníckeho materiálu. Náklad, ktorý financovalo ministerstvo zahraničných vecí, bol odovzdaný libanonskej sesterskej organizácii Nemeckého Červeného kríža (DRK).



V pondelok sa z Bejrútu do Berlína vrátilo nemecké vojenské lietadlo so zamestnancami nemeckého veľvyslanectva, ich rodinami a pracovníkmi nemeckých sprostredkovateľských organizácií. Lietadlo pristálo večer s približne 110 cestujúcimi na palube.



Po takmer rok trvajúcich cezhraničných potýčkach začal Izrael minulý týždeň rozsiahlu leteckú kampaň zameranú na ciele v Libanone. Podľa úradov v Libanone počas bojov zahynuli stovky ľudí a desaťtisíce boli vysídlené.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zvýšilo počas minulého víkendu krízový stav na nemeckých misiách v Bejrúte, v izraelskom Tel Avive, ako aj v Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu. Veľvyslanectvá zostanú v prevádzke, ale zamestnanci, ktorí nie sú nevyhnutní, sa vrátia domov.