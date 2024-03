Nemecká armáda prešetruje možný únik diskusie o vojne na Ukrajine

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v sobotu uviedlo, že preveruje správy o možnom odpočúvaní dôvernej videokonferencie tamojšej armády o vojne na Ukrajine po tom, čo zvuková nahrávka z nej bola zverejnená na ruských sociálnych médiách. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Manažérka prokremeľského média Russia Today (RT) Margarita Simonjanová v piatok zverejnila 38-minútovú zvukovú nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Krymský polostrov.



"Preverujeme, či bola komunikácia v sektore vzdušných síl zachytená," potvrdila pre AFP hovorkyňa Bundeswehru.



Diskusie zachytené na nahrávke sa týkali možného použitia striel Taurus nemeckej výroby ukrajinskými silami a jeho možných dôsledkov, spresňuje AFP. Medzi ďalšími témami bolo cielenie týmito strelami na kľúčový most spájajúci Ruskom okupovaný Krym s ruskou pevninou nad Kerčským prielivom.



Experti, s ktorými konzultoval nemecký časopis Der Spiegel, uviedli, že podľa nich je nahrávka autentická.



Kyjev dlhodobo žiada od Nemecka dodanie striel Taurus s doletom do 500 kilometrov. Nemecký kancelár Olaf Scholz to doteraz odmietal pre obavy, že by to mohlo viesť k eskalácii konfliktu.



"Ak je tento príbeh pravdivý, tak to bude veľmi problematická záležitosť," podotkol pre stanicu RND politik zo strany Zelených Konstantin von Notz. Otázkou podľa neho je, či išlo o jednorazový incident, alebo o štrukturálny bezpečnostný problém.



Der Spiegel tvrdí, že videokonferencia sa nekonala prostredníctvom utajenej armádnej siete, ale na platforme WebEx, dodáva AFP.



O objasnenie incidentu podľa agentúry DPA požiadali už aj nemeckí poslanci.