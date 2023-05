Nemecká armáda si objednala 50 bojových vozidiel za 1,1 miliardy eur

Düsseldorf 15. mája (TASR) - Nemecká armáda si objednala od zbrojárskych spoločností Rheinmetall a Kraus-Maffei Wegmann (KMW) 50 bojových vozidiel pechoty Puma v celkovej hodnote takmer 1,1 miliardy eur. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na pondelkové tlačové vyhlásenie Rheinmetallu.



Z uvedenej sumy je 574 miliónov eur určených pre KMW a 501 miliónov eur pre firmu Rheinmetall Landsysteme GmbH.



Okrem vozidiel pechoty Puma obsahuje uvedený kontrakt aj objednávku balení náhradných dielov a súprav špeciálnych nástrojov, ako aj osem simulátorov pre raketový systém Mells, ktorý je umiestnený na vozidlách Puma.



Rozpočtová komisia Spolkového snemu schválila uvedený projekt minulý týždeň. Pumy majú byť dodané v termíne od decembra 2025 do začiatku roku 2027. Rámcová zmluva obsahuje tiež možnosť objednávky ďalších vozidiel.



Do roku 2029 má byť okrem toho zmodernizovaných 143 vozidiel pechoty Puma zo zásob nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehru), ktoré budú obsahovať okrem iného i kamerové systémy na nočné videnie.



Tieto vozidlá sú celosvetovo najvýkonnejšie a najmodernejšie systémy svojho druhu. Zmestí sa do nich deväťčlenná posádka vrátane šiestich vojakov, veliteľa, strelca a šoféra.