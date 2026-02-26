< sekcia Zahraničie
Nemecká armáda si prevzala podvodný dron Blue Whale izraelskej výroby
Izrael a Nemecko v posledných mesiacoch zintenzívnili svoju obrannú spoluprácu.
Autor TASR
Berlín 26. februára (TASR) - Nemecké námorníctvo v stredu oznámilo, že prevzalo zásielku obsahujúcu podvodný dron typu Blue Whale vyrobený v Izraeli, ktorý je určený na prieskum a detekciu „hybridných hrozieb na mori“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Autonómne podvodné plavidlo, ktoré vyvinula izraelská spoločnosť IAI spolu s nemeckým výrobcom ponoriek a vojnových lodí TKMS, prijali v severnom prístave Eckernfoerde, uviedlo námorníctvo vo vyhlásení.
Nemecké ozbrojené sily na svojej webovej stránke uviedli, že Blue Whale je „doposiaľ najväčším a najmodernejším bezpilotným podvodným plavidlom námorníctva“. Zariadenie otestovali v Baltskom mori, ktoré je miestom napätia medzi Ruskom a NATO od invázie Moskvy na Ukrajinu v roku 2022, dodala armáda.
Vojenskí experti a európski lídri tvrdia, že Rusko zintenzívnilo svoju „hybridnú vojnu“ v tomto strategickom regióne – ktorý je v súčasnosti s výnimkou Ruska obklopený výlučne členskými štátmi NATO – prostredníctvom narušovania vzdušného priestoru a podozrení zo sabotáže podmorských káblov.
Spoločnosť TKMS uviedla, že dron Blue Whale je schopný „vykonávať prieskumné operácie, rozpoznávať ciele nad aj pod hladinou mora, zhromažďovať akustické informácie a lokalizovať morské míny na morskom dne“.
Izrael a Nemecko v posledných mesiacoch zintenzívnili svoju obrannú spoluprácu a v januári podpísali bezpečnostnú dohodu o rozšírení spoločnej práce v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej obrany. V decembri Nemecko schválilo rozšírenie dohody o 3,1 miliardy dolárov na systém protiraketovej obrany Arrow 3, ktorý sa vyrába v Izraeli a je vyvinutý s podporou USA.
