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Nemecká armáda v Litve testovala útočné drony
Tieto testy predstavujú významný krok pre Nemecko, ktoré sa ich rozhodlo zariadenia kúpiť až vlani po rokoch kontroverzií.
Autor TASR
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Vilnius 23. novembra (TASR) — Nemecká armáda v nedeľu počas vojenského cvičenia v Litve prvýkrát testovala svoje útočné drony. Tieto testy predstavujú významný krok pre Nemecko, ktoré sa ich rozhodlo zariadenia kúpiť až vlani po rokoch kontroverzií, informovala agentúra Reuters.
Tento druh bezpilotných lietadiel vo veľkej miere využívajú aj Rusko a Ukrajina. Dokážu určitý čas krúžiť nad určenou oblasťou, kým sa vydajú smerom k cieľu, na ktorý smerujú vysokou rýchlosťou a pri náraze explodujú.
Generálporučík a veliteľ pozemných síl nemeckej armády Christian Freuding vo výcvikovom priestore pri obci Rudninkai neďaleko bieloruských hraníc sledoval, ako útočné drony vyrobené nemeckými spoločnosťami Helsing a Stark, vybavené neaktívnymi bojovými hlavicami, zasahujú bojové tanky.
Testy boli súčasťou cvičenia Freedom Shield, doteraz najväčších manévrov nemeckej armády v Litve.
Niekoľko dní predtým nemeckí vojaci v Litve prvýkrát skúšali softvér Clarity od spoločnosti Helsing. Tento nástroj využívajúci umelú inteligenciu dokáže rýchlejšie než človek spracovať a analyzovať veľké množstvá údajov zo satelitov, dronov a ďalších zariadení a následne odporučiť ďalší postup.
Freuding, ktorý predtým zodpovedal za dodávky nemeckých zbraní Kyjevu a vo februári prevezme funkciu generálneho inšpektora Bundeswehru, označil oba druhy systémov za nevyhnutné pre moderné vedenie vojny.
Na základniach v Rudninkai a Rukle bude sídliť novovytvorená 45. tanková brigáda nemeckej armády, ktorá bude po dosiahnutí plnej operačnej spôsobilosti koncom roka 2027 pozostávať z približne 5000 vojakov a 2000 kusov techniky vrátane desiatok tankov. Zhruba 1800 vojakov sa už v Litve nachádza.
V roku 2023 sa nemecký minister obrany Boris Pistorius zaviazal k trvalému nasadeniu bojovej brigády v Litve. Nemecko po invázii ruských síl na Ukrajinu výrazne zvýšilo výdavky na obranu.
Tento druh bezpilotných lietadiel vo veľkej miere využívajú aj Rusko a Ukrajina. Dokážu určitý čas krúžiť nad určenou oblasťou, kým sa vydajú smerom k cieľu, na ktorý smerujú vysokou rýchlosťou a pri náraze explodujú.
Generálporučík a veliteľ pozemných síl nemeckej armády Christian Freuding vo výcvikovom priestore pri obci Rudninkai neďaleko bieloruských hraníc sledoval, ako útočné drony vyrobené nemeckými spoločnosťami Helsing a Stark, vybavené neaktívnymi bojovými hlavicami, zasahujú bojové tanky.
Testy boli súčasťou cvičenia Freedom Shield, doteraz najväčších manévrov nemeckej armády v Litve.
Niekoľko dní predtým nemeckí vojaci v Litve prvýkrát skúšali softvér Clarity od spoločnosti Helsing. Tento nástroj využívajúci umelú inteligenciu dokáže rýchlejšie než človek spracovať a analyzovať veľké množstvá údajov zo satelitov, dronov a ďalších zariadení a následne odporučiť ďalší postup.
Freuding, ktorý predtým zodpovedal za dodávky nemeckých zbraní Kyjevu a vo februári prevezme funkciu generálneho inšpektora Bundeswehru, označil oba druhy systémov za nevyhnutné pre moderné vedenie vojny.
Na základniach v Rudninkai a Rukle bude sídliť novovytvorená 45. tanková brigáda nemeckej armády, ktorá bude po dosiahnutí plnej operačnej spôsobilosti koncom roka 2027 pozostávať z približne 5000 vojakov a 2000 kusov techniky vrátane desiatok tankov. Zhruba 1800 vojakov sa už v Litve nachádza.
V roku 2023 sa nemecký minister obrany Boris Pistorius zaviazal k trvalému nasadeniu bojovej brigády v Litve. Nemecko po invázii ruských síl na Ukrajinu výrazne zvýšilo výdavky na obranu.