Nemecká armáda vytvára zásahové tímy pre incidenty spojené s dronmi
Viacero európskych štátov v uplynulých týždňoch hlásilo narušenie vzdušného priestoru v okolí svojich letísk a vojenských objektov neznámymi dronmi.
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecká armáda vytvára tímy rýchleho nasadenia, ktorých úlohou bude reagovať na drony ohrozujúce objekty v krajine. V rozhovore pre Reuters to v piatok potvrdil generálporučík Alexander Sollfrank, ktorý vedie spoločné operačné velenie nemeckej armády a dohliada na obranné plánovanie, informuje TASR.
„Takéto protidronové jednotky vznikajú v tejto chvíli,“ ozrejmil Sollfrank. Prví nemeckí experti už podľa neho pomáhajú v Belgicku, kde v uplynulom období zaznamenali viacero incidentov s neznámymi dronmi pri letiskách a vojenských objektoch.
„Predvoj leteckých síl pricestoval do Belgicka, aby spoločne s belgickými vojakmi preskúmal situáciu a koordinoval dočasnú misiu zameranú na detekciu dronov a protidronové spôsobilosti. Hlavná skupina dorazí čoskoro,“ uviedlo vo vyhlásení nemecké ministerstvo obrany.
Sollfrank odmietol poskytnúť podrobnosti o nových protidronových jednotkách s odvolaním sa na operačnú bezpečnosť. Informoval, že v októbri vyslali tím aj do dánskej Kodane, kde sa v tom čase konalo neformálne zasadnutie Európskej rady.
Nové tímy podľa neho disponujú rôznymi systémami na detekciu dronov a boj proti nim. „Môžeme napríklad prevziať kontrolu nad dronom a pristáť s ním na konkrétnom mieste,“ povedal generál. Jednotka má tiež vlastné bezpilotné lietadlá, ktorá dokážu vo vzduchu vypustiť siete na zachytenie dronov, a ďalšie zariadenia na ich zneškodnenie.
Viacero európskych štátov v uplynulých týždňoch hlásilo narušenie vzdušného priestoru v okolí svojich letísk a vojenských objektov neznámymi dronmi. Okrem Belgicka a Nemecka incidenty hlásili aj zo Švédska a Nórska. Niektorí európski predstavitelia tvrdia, že ide o súčasť hybridnej vojny Ruska proti Európe. To akúkoľvek spojitosť s dronmi odmieta.
