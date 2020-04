Nemecká banka KfW zaregistrovala žiadosti o úvery za 26 miliárd eur

Frankfurt nad Mohanom 21. apríla (TASR) - Nemecká štátna rozvojová banka KfW zaregistrovala žiadosti o núdzové úvery na zvládnutie tzv. koronakrízy vo výške 26 miliárd eur a doteraz schválila pôžičky za 8,5 miliardy eur. Uvádza sa vo vládnom dokumente.



Údaje, ktoré zostavili ministerstvá financií a hospodárstva, ukazujú, že KfW schválila 98 % žiadostí o pôžičku od viac ako 13.000 firiem, pričom malý počet žiadateľov si pýta nezvyčajne vysoké sumy, takže to banka preveruje.



Nemecký maloobchodný predajca elektroniky Ceconomy minulý týždeň oznámil, že požiada o štátnu pôžičku po tom, ako ho pandémia nového koronavírusu v 2. štvrťroku dotlačí do prevádzkovej straty.



Vláda kancelárky Angely Merkelovej schválila záchranný balík pre firmy v hodnote viac ako 750 miliárd eur na zmiernenie vplyvu pandémie na najväčšiu európsku ekonomiku. Vláda si pritom prvýkrát od roku 2013 vezme nový dlh.



Medzi schválené opatrenia patrí aj doplnkový rozpočet financovaný z dlhov vo výške 156 miliárd eur a stabilizačný fond v hodnote 600 miliárd eur na pôžičky pre podniky a prípadnú kúpu podielov v strategických firmách.



Minister financií Olaf Scholz a minister hospodárstva Peter Altmaier sľúbili neobmedzenú podporu likvidity prostredníctvom pôžičiek od KfW, aby pomohli firmám zvládnuť pandémiu.



Vláda pomáha aj malým podnikom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým hrozí bankrot, a to priamymi platbami do výšky 15.000 eur, ktoré nemusia byť splatené.



Výška požadovaných príspevkov z tohto programu v pondelok (20. 4.) popoludní stúpla na viac ako 9 miliárd eur z 8 miliárd eur v stredu 15. apríla. A počet zaregistrovaných žiadostí sa do pondelka zvýšil na 1,1 milióna z 1 milióna žiadostí minulú stredu.