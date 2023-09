Nemecká CDU/CSU žiada opatrenia na zníženie počtu azylantov

Berlín 22. septembra (TASR) – Poslanci nemeckej opozičnej CDU/CSU vyzvali v piatok vládnu koalíciu, aby výrazne obmedzila počet žiadateľov o azyl vpúšťaných do krajiny, informuje agentúra DPA.



Spolkovému snemu predložili návrh, ktorý "výrazne zníži nepoctivú migráciu a odbremení spolkové, krajinské a miestne úrady".



"Ponúkame spoločné riešenie tohto problému, ktorý by sa inak mohol zvrhnúť do sociálneho konfliktu," vyhlásil v piatok v parlamente poslanec CSU Alexander Dobrindt a dodal, že počet žiadateľov o azyl v Nemecku rastie, samosprávy sú preťažené a podpora prijímania utečencov zo strany verejnosti klesá.



Dobrindt vyzval na rozšírenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu, čím by sa urýchlilo azylové konanie. Zároveň žiadal aj urýchlenie deportačného procesu neúspešných žiadateľov a obnovenie kontrol na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom, aby sa migranti nemohli do Nemecka vrátiť z juhu.



Podľa Dobrindta je tento návrh odpoveďou na výzvu kancelára Olafa Scholza zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorý tento mesiac apeloval na ostatné strany, aby sa pridali k "nemeckému paktu" a podporili modernizáciu ekonomiky a zjednodušenie byrokracie.



Dobrindt zároveň obvinil ministerku vnútra Nancy Faeserovú z SPD zo zablokovania potrebných migračných reforiem na úrovni Európskej únie. Faeserová jeho kritiku odmietla a poukázala na už prijaté opatrenia zavedené na hraniciach s Českom a Poľskom, ktoré podľa nej už teraz pomáhajú regulovať prílev migrantov. Zároveň dodala, že neexistujú žiadne jednoduché riešenia, a obvinila CDU/CSU z toho, že sa z kauzy pokúša vytĺcť politický kapitál.