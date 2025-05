Nemecká FDP má po 13 rokoch nového predsedu, Lindnera nahradil Dürr

Berlín 16. mája (TASR) — Novým predsedom nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) sa v piatok stal 48-ročný Christian Dürr. Počas úvodného dňa trojdňového zjazdu v Berlíne dostal tento bývalý predseda poslaneckého klubu v Spolkovom sneme (Bundestagu) hlasy 82 percent delegátov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Dürr vo funkcii po 13 rokoch nahradil Christiana Lindnera, ktorý po debakli FDP vo februárových voľbách a jej vypadnutí zo Spolkového snemu oznámil svoj odchod z aktívnej politiky.



Dürr vo svojom prejave pred hlasovaním vyzval FDP, aby nabrala „odvahu robiť rozhodnutia“ a zavádzať zásadné reformy. Sľúbil tiež, že z pozície mimoparlamentnej opozície bude „kriticky sledovať“ kroky novej spolkovej vlády. V súvislosti s niekoľkými krajinskými voľbami v budúcom roku povedal, že terajší zjazd musí vyslať signál, že „so slobodnými demokratmi sa dá počítať“.



Dürr už v roku 2021 nahradil Lindnera na poste predsedu poslaneckého klubu v Bundestagu, kam bol prvýkrát zvolený v roku 2017; predtým sa aktívne zapájal do politiky v Dolnom Sasku. Členom FDP je 20 rokov.



FDP získala v predčasných voľbách konaných 23. februára iba 4,3 percenta hlasov a vypadla z Bundestagu. Podobný osud ju postihol aj v roku 2013. V roku 2017 sa pod Lindnerovým vedením liberáli vrátili do Bundestagu a v roku 2021 aj do spolkovej vlády.



„Semaforová“ koalícia FDP so sociálnymi demokratmi (SPD) a Zelenými vydržala iba do novembra 2024, keď sa rozpadla na nezhodách medzi kancelárom Olafom Scholzom z SPD a Lindnerom, ktorý bol ministrom financií, týkajúcich sa finančnej a hospodárskej politiky.



Návrat FDP na stratené pozície nebude podľa agentúry DPA ľahký. Predovšetkým vo východnom Nemecku má veľmi nízke preferencie: v minuloročných krajinských voľbách v Brandenbursku získali liberáli iba 0,8 percenta hlasov, v Sasku 0,9 percenta a v Durínsku 1,1 percenta.



FDP je v súčasnosti zastúpená v ôsmich krajinských parlamentoch – v Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Sasku-Anhaltsku, Hesensku, Šlezvicku-Holštajnsku, Brémach a Meklenbursku-Predpomoransku.