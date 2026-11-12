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Nemecká firma predstavila platformu AI, ktorá má konkurovať Palantiru
Spoločnosť so sídlom v Mníchove oznámila, že jej nový systém s názvom Clarity dokáže analyzovať obrovské množstvo údajov a identifikovať vojenskú techniku, zariadenia a pozície.
Autor TASR
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Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecká zbrojárska spoločnosť Helsing v stredu predstavila platformu umelej inteligencie (AI) na analýzu vojenských hrozieb a podporu obranného plánovania. Chce tak konkurovať americkej softvérovej spoločnosti Palantir. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť so sídlom v Mníchove oznámila, že jej nový systém s názvom Clarity dokáže analyzovať obrovské množstvo údajov a identifikovať vojenskú techniku, zariadenia a pozície. Získané informácie je možné následne spracovať tak, aby ozbrojené sily mohli zasahovať proti cieľom pomocou najvhodnejších zbraňových systémov.
„Všetky ozbrojené sily potrebujú spravodajské kapacity, ktoré dokážu držať krok s vývojom bojov. Autonómne systémy zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu,“ uviedol vo vyhlásení spoluzakladateľ spoločnosti Helsing Gundbert Scherf.
„Vďaka systému Clarity získajú európske ozbrojené sily softvér vyvinutý v Európe, ktorý funguje na ich vlastnej infraštruktúre a zostáva pod ich kontrolou,“ dodal.
Technologický riaditeľ spoločnosti Robert Fink, ktorý sa podieľal na budovaní spoločnosti Palantir, uviedol, že platformu od začiatku navrhovali tak, aby umožňovala AI agentom analyzovať vojenské spravodajské informácie. Ide o programy umelej inteligencie, ktoré dokážu autonómne vykonávať úlohy na žiadosť používateľa.
Nová platforma umožňuje Helsingu konkurovať spoločnostiam ako je Palantir. Jeho Maven Smart System ponúka podobné možnosti a vlani si ho zaobstarala aj Severoatlantická aliancia (NATO).
Používanie softvéru spoločnosti Palantir nemeckými bezpečnostnými orgánmi vyvolalo obavy najmä v otázke závislosti od amerických technológií za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Policajné zložky v Bavorsku a Severnom Porýní-Vestfálsku softvér od Palantiru síce využívajú, no obe spolkové krajiny podporili hľadanie európskych alternatív.
Palantir trvá na tom, že jeho platformy sú bezpečné. Tvrdí, že bez povolenia nemajú k údajom zákazníkov prístup tretie strany, ani samotná spoločnosť a že nemôže zablokovať prístup k softvéru prevádzkovanému lokálne.
Americká firma zároveň varovala, že odkladanie zavádzania už overených technológií môže spôsobiť, že Európa nebude dostatočne pripravená na súčasné hrozby.
Spoločnosť so sídlom v Mníchove oznámila, že jej nový systém s názvom Clarity dokáže analyzovať obrovské množstvo údajov a identifikovať vojenskú techniku, zariadenia a pozície. Získané informácie je možné následne spracovať tak, aby ozbrojené sily mohli zasahovať proti cieľom pomocou najvhodnejších zbraňových systémov.
„Všetky ozbrojené sily potrebujú spravodajské kapacity, ktoré dokážu držať krok s vývojom bojov. Autonómne systémy zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu,“ uviedol vo vyhlásení spoluzakladateľ spoločnosti Helsing Gundbert Scherf.
„Vďaka systému Clarity získajú európske ozbrojené sily softvér vyvinutý v Európe, ktorý funguje na ich vlastnej infraštruktúre a zostáva pod ich kontrolou,“ dodal.
Technologický riaditeľ spoločnosti Robert Fink, ktorý sa podieľal na budovaní spoločnosti Palantir, uviedol, že platformu od začiatku navrhovali tak, aby umožňovala AI agentom analyzovať vojenské spravodajské informácie. Ide o programy umelej inteligencie, ktoré dokážu autonómne vykonávať úlohy na žiadosť používateľa.
Nová platforma umožňuje Helsingu konkurovať spoločnostiam ako je Palantir. Jeho Maven Smart System ponúka podobné možnosti a vlani si ho zaobstarala aj Severoatlantická aliancia (NATO).
Používanie softvéru spoločnosti Palantir nemeckými bezpečnostnými orgánmi vyvolalo obavy najmä v otázke závislosti od amerických technológií za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Policajné zložky v Bavorsku a Severnom Porýní-Vestfálsku softvér od Palantiru síce využívajú, no obe spolkové krajiny podporili hľadanie európskych alternatív.
Palantir trvá na tom, že jeho platformy sú bezpečné. Tvrdí, že bez povolenia nemajú k údajom zákazníkov prístup tretie strany, ani samotná spoločnosť a že nemôže zablokovať prístup k softvéru prevádzkovanému lokálne.
Americká firma zároveň varovala, že odkladanie zavádzania už overených technológií môže spôsobiť, že Európa nebude dostatočne pripravená na súčasné hrozby.