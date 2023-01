Nemecká firma Rheinmetall by mohla dodať Ukrajine 139 tankov Leopard

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall by mohla dodať Ukrajine 139 tankov Leopard, ak o to Kyjev požiada, povedal hovorca firmy mediálnej skupine RND. Správu priniesla v utorok tlačová agentúra Reuters.



Berlín je pod čoraz väčším tlakom Ukrajiny a niektorých spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), napríklad Poľska, aby umožnilo dodať Kyjevu tanky Leopard 2 nemeckej výroby, ktoré potrebuje na obranu pred ruskou inváziou.



Nemecký kancelár Olaf Scholz zatiaľ váha s poskytnutím týchto tankov Ukrajine, aj s udelením súhlasu iným krajinám NATO, aby Kyjevu poslali tieto tanky, ktoré majú vo svojej výzbroji.



Výrobca Rheinmetall by mohol dodať 29 tankov Leopard 2A4 do apríla či mája a ďalších 22 tankov tohto modelu koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024, spresnil hovorca firmy.



Nemecká spoločnosť by tiež mohla poskytnúť 88 starších tankov Leopard 1, ale hovorca neuviedol časový rámec ich prípadného dodania.