Nemecká fregata dostala mandát na účasť v operácii EÚ v Červenom mori

Berlín 23. februára (TASR) — Dolná komora nemeckého parlamentu, Spolkový snem, schválila v piatok účasť fregaty Hessen na operácii EÚ Aspides, ktorej cieľom je ochrana obchodných lodí v Červenom mori pred útokmi jemenských povstalcov húsíov. Informovala o tom agentúra DPA.



Za vládny návrh hlasovalo 538 poslancov, proti bolo 31 a štyria sa zdržali.



Na základe mandátu môže nemecká armáda (Bundeswehr) vyslať do operácie Aspides 700 vojakov. Na lodi Hessen (Hesensko), ktorá už smeruje na miesto určenia, slúži momentálne 240 mužov a žien. Mandát má do konca februára 2025. Nemecká vláda odhaduje, že jej nasadenie si vyžiada dodatočné náklady vo výške približne 56 miliónov eur.



Nemecká vláda zdôvodnila účasť na operácii veľkým významom námornej trasy cez Červené more pre globálnu ekonomiku, keďže sa tadiaľ prepraví 12 percent všetkého tovaru smerujúceho do Európy a veľká časť energetických surovín.



Iránom podporovaní húsijskí povstalci útočia na obchodné lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od októbra 2023 prebieha vojna medzi Izraelom a militantmi z Hamasu.



Na útoky húsíov, ktoré spôsobili, že niektoré lodné spoločnosti sa začali vyhýbať preprave cez Červené more a volia dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky, reagovali americké a britské sily bombardovaním ich pozícií v Jemene.



Do operácie EÚ Aspides schválenej v pondelok chce EÚ vyslať najmenej štyri vojnové lode a sprievodné lietadlá, ako aj helikoptéry a drony.