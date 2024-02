Nemecká fregata odrazila v Červenom mori útok jemenských húsíov

Berlín 28. februára (TASR) - Nemecká fregata, ktorá pomáha v Červenom mori chrániť obchodné lode, úspešne odrazila útok jemenských povstalcov - húsíov. V noci na stredu to oznámila nemecká armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Fregata Hessen zastavila v utorok večer dron. "Krátko na to sa priblížil (k lodi) druhý dron. Posádka opäť spustila obranné opatrenia a taktiež úspešne zasiahla cieľ," uviedla armáda na sociálnej sieti X. Dodala, že pri incidente neutrpel zranenia žiadny člen posádky a nedošlo ani k poškodeniu majetku fregaty.



Nemenový zdroj pre AFP uviedol, že k útoku prišlo v utorok okolo 21.30 h.



Frigata Hessen bola vyslaná do Červeného mora v rámci misie Európskej únie spustenej 19. februára. Jej cieľom je pomáhať chrániť obchodné lode v Červenom mori pred útokmi húsíov. Fregata dorazila do Červeného mora cez víkend po tom, čo nemecký parlament v piatok schválil jej účasť v tejto misii.



Húsíovia, ktorí ovládajú väčšinu územia Jemenu, útočia od vlaňajšieho novembra na dôležitú námornú obchodnú trasu v Červenom mori. Tvrdia, že tak robia zo solidarity voči Palestínčanom v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Spojené štáty stoja na Blízkom východe na čele vlastnej námornej koalície a proti húsíom v Jemene už podnikli útoky aj v spolupráci s Britániou.