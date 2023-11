Nemecká katolícka skupina tvrdí, že reformy neohrozujú jednotu cirkvi

Berlín 24. novembra (TASR) - Vedúci predstavitelia Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) sa vyslovili za kontroverzné reformné návrhy, ktoré by dali viac moci do rúk laických veriacich. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Členovia kléru v minulosti kontrolovali takmer všetky rozhodnutia na vysokej úrovni v katolíckej cirkvi. Nemeckí katolíci však v uplynulých rokoch presadzujú rozsiahle reformy, ktoré ich niekedy stavajú do rozporu s Vatikánom.



Nemeckí katolíci v marci ukončili prvú časť dlhého reformného procesu nazvaného "synodálna cesta", na ktorý sa Rím pozeral s nedôverou. Medzi hlavné odporúčania patrilo pokračovanie v prijímaní princípu synodality – spoločného rokovania a rozhodovania medzi laickými členmi a duchovnými.



Viceprezident ZdK Thomas Söding, ktorý vystúpil na jesennom zhromaždení skupiny, v piatok potvrdil, že reformy neohrozia jednotu v katolíckej cirkvi, ako tvrdia kritici.



Pápež František vyjadril obavy v tomto zmysle v liste zverejnenom pred niekoľkými dňami.



"Katolícka synodalita nebude nikdy bez pápeža a biskupov alebo proti nim, ale vždy s pápežom a biskupmi," povedal Söding. "Ale bude to synoda, v ktorej bude mať boží ľud silný hlas. Katolícka cirkev musí v tejto oblasti zvýšiť svoju aktivitu," dodal.



ZdK je zastrešujúca skupina nemeckých laických katolíkov. Nemecká biskupská konferencia vo všeobecnosti podporila reformy, hoci niektorí biskupi sú ich otvorenými odporcami. Söding povedal, že ZdK sa nebojí demokracie. "Bojujeme proti domácim problémom klerikalizmu," zdôraznil.