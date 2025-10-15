< sekcia Zahraničie
Nemecká knižná cena putuje Dorothee Elmigerovej
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. októbra (TASR) - Švajčiarska spisovateľka Dorothee Elmigerová získala tohtoročnú Nemeckú knižnú cenu (Deutscher Buchpreis) za román Die Holländerinnen (Holandské ženy), ktorý porota ocenila ako „fascinujúcu cestu do srdca temnoty“, informuje tlačová agentúra DPA.
Elmigerová (40), ktorá od roku 2023 žije v New Yorku, patrila medzi favoritov na ocenenie s prémiou 25.000 eur, jedno z najprestížnejších v nemecky hovoriacom literárnom svete. Meno laureátky ohlásili v pondelok, pred otvorením Frankfurtského knižného veľtrhu (Frankfurter Buchmesse).
Román rozpráva príbeh divadelnej skupiny, ktorá sa vydá do juhoamerického dažďového pralesa, aby vypátrala osud dvoch holandských turistiek, ktoré tam pred rokmi zmizli. Projekt sa však čoskoro vymkne spod kontroly, skupina je takmer pohltená džungľou a jej členovia si rozprávajú znepokojujúce príbehy.
Porota ďalej uviedla, že Elmigerová v románe vťahuje čitateľov do strachu, opisujúc ľudí, ktorí upadajú do svojich „najtemnejších protikladných stránok“, pričom jej jazyk a odkazy zostávajú nepriame.
Elmigerová, ktorá počas troch až štyroch rokov niekoľkokrát takmer opustila tento projekt, povedala, že chcela preskúmať rôzne formy násilia a dominancie. „Myslela som si, že sa budem musieť rozlúčiť s písaním. Potom to zrazu bolo, ako keby sa uvoľnila ručná brzda,“ povedala pre švajčiarsky týždenník WOZ Die Wochenzeitung.
Román, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Carl Hanser Verlag, sa v mnohých obchodoch vypredal v dôsledku vysokého dopytu a kníhkupci hlásia dodacie lehoty v dĺžke niekoľkých týždňov.
Porota posúdila celkovo 229 románov napísaných v nemčine vydaných v období od októbra 2024 do polovice septembra 2025, než zúžila výber na šesť finalistov.
Na Frankfurtskom knižnom veľtrhu sa od 15. do 19. októbra predstaví 4000 vystavovateľov z 92 krajín. Čestný hosť aktuálneho 77. ročníka sú Filipíny, ktoré na vyše 70 podujatiach uvedú približne 100 autorov a ďalších literárnych aktérov.
