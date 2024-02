Nemecká komisárka žiada odškodné pre obete v evanjelickej cirkvi

Berlín 2. februára (TASR) - Nemecká nezávislá komisárka pre otázku sexuálneho zneužívania detí Kerstin Clausová, ktorú vymenovala spolková vláda, žiada zavedenie povinných pravidiel pre vyplácanie odškodného obetiam sexuálneho zneužívania v evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD). Reaguje tak na nedávnu štúdiu, ktorá odhalila tisícky prípadov zneužívania v EKD. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"O tom, či je vôbec možné vykompenzovať zneužívanie, a ak áno, tak ako, môžu rozhodnúť len tí, ktorých sa to týka," povedala Clausová. "Myslím si, že je veľmi dobré, že regionálna cirkev v Hesensku stanovila základnú sumu takmer 20.000 eur pre zneužívané osoby. Na mnohých miestach je to len necelých 6000 eur," uviedla. Dôležité je podľa nej zaviesť záväzok vyplácania odškodného, ktoré musí byť povinné pre všetky regionálne cirkvi.



Minulý týždeň vyšla štúdia o sexuálnom zneužívaní v protestantskej cirkvi, ktorá uvádza najmenej 2225 obetí a 1259 údajných páchateľov od roku 1946. Vedúci štúdie uviedol, že zistený počet je len "špičkou ľadovca".



Clausová kritizuje zaobchádzanie EKD s poškodenými. "Štúdia ukazuje, že prípady zneužívania v protestantskej cirkvi nie sú ojedinelé. Presne to však poškodeným táto cirkev vždy tvrdila," povedala. Taktiež dodala, že je alarmujúce, že cirkev sa stále bráni zriaďovaniu stredísk pre nahlasovanie takýchto prípadov, pretože zodpovední sa údajne cítia byť neustále podozrievaní.



"Protestantská cirkev dáva ruky preč od riešenia problému sexuálneho zneužívania v cirkevných spoločenstvách a mnoho vecí zostáva pre verejnosť utajených," povedala Clausová.



Odborníci aj poškodení preto vyzývajú protestantskú cirkev, aby zriadila nezávislé ohlasovacie centrá a úrady ombudsmana pre takéto prípady.