Nemecká kontrarozviedka označila AfD za extrémistickú organizáciu

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecká kontrarozviedka v piatok oznámila, že politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) bude označovať za pravicovo-extrémistickú organizáciu. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.



Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) uviedol, že v súčasnosti existujú konkrétne dôkazy o tom, že protiimigračná strana založená v roku 2013 svojimi aktivitami ohrozuje demokratický poriadok v Nemecku.



„Prevládajúce ponímanie obyvateľstva na základe etnickej príslušnosti a pôvodu je nezlučiteľné so základným slobodným demokratickým poriadkom,“ uviedla spravodajská služba.



Námestníci riaditeľa BfV Sinan Selen a Silke Willemsová upozornili, že vyhlásenia a postoje strany a jej popredných predstaviteľov porušujú ústavný princíp nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti. Námestníci dočasne vedú BfV, až kým nového riaditeľa vymenuje nadchádzajúca vláda.



BfV doteraz AfD označovala ako podozrivú z extrémistickej činnosti. Strana to neúspešne napadla na súde.



AfD skončila vo februárových parlamentných voľbách na druhom mieste so ziskom takmer 21 percent hlasov a získala 152 poslaneckých kresiel v 736-člennom Spolkovom sneme.



V prieskume verejnej mienky zo začiatku apríla prvýkrát figurovala na prvom mieste so ziskom 25 percent hlasov pred konzervatívnym blokom CDU/CSU.