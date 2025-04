Nemecká Kresťanskodemokratická únia schválila koaličnú dohodu

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) schválila v pondelok koaličnú dohodu so sociálnymi demokratmi (SPD). Väčšina delegátov na malom straníckom zjazde CDU v Berlíne hlasovala za 144-stranovú dohodu s názvom „Zodpovednosť za Nemecko“. Bavorská Kresťanskosociálna únia (CSU) schválila zmluvu už predtým. V utorok sa čaká, že by mala koaličnú zmluvu schváliť aj SPD. Šéfa CDU Friedricha Merza by mal Spolkový snem (Bundestag) podľa očakávaní zvoliť za spolkového kancelára 6. mája. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.