Nemecká Ľavica si vybrala lídrov do najbližších volieb

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecká strana Ľavica (Die Linke) v nedeľu oznámila, že jej kandidátnu listinu v predpokladaných predčasných voľbách do Spolkového snemu (Bundestag) bude viesť spolupredseda strany Jan van Aken a predsedníčka poslaneckého klubu Heidi Reichinneková. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.Van Aken v statuse na sociálnej sieti X napísal, že Nemecko potrebuje silnú ľavicu. Podľa neho by, pretože sa o svoje bohatstvo nezaslúžili, ale "vzali ho nám všetkým". "Teraz si ho vezmeme späť," deklaroval.Krajne ľavicová strana Ľavica sa v prieskumoch verejnej mienky prepadla po odchode jednej z jej vedúcich osobností Sahry Wagenknechtovej, ktorá sa rozhodla založiť novú stranu s vlastným menom.Podľa DPA v súčasnosti nie je jasné, či Ľavica vôbec prekoná päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.Vedúci predstavitelia tejto strany van Aken a jeho kolegyňa na predsedníckom poste Ines Schwerdtnerová sú vo funkcii len niekoľko týždňov.Nemecko sa tento týždeň ocitlo v politickej kríze, ktorú vyvolal rozpad trojstrannej vládnej koalície. K jej rozpadu došlo po tom, ako kancelár Olaf Scholz odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera. Ten je zároveň predsedom strany Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá sa po jeho odvolaní z koalície stiahla. Vo vláde z nej ostal minister dopravy Volker Wissing, ktorý však vystúpil z FDP, aby tak nepodkopal jej pozíciu.V piatok Scholz vyhlásil, že je pripravený rokovať o termíne hlasovania o dôvere svojej vláde, ktoré môže viesť k predčasným voľbám.