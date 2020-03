Nemecká lekárska komora vyzvala ľudí, aby sa chránili rúškami

Berlín 26. marca (TASR) - Predseda nemeckej Spolkovej lekárskej komory (BÄK) Klaus Reinhardt vyzval vo štvrtok obyvateľov Nemecka, aby na ochranu pred koronavírusom nosili jednoduché ochranné rúška. Zároveň apeloval na to, aby účinnejšie respirátory prenechali zdravotníkom. Informoval o tom denník Die Welt.



Ako zdôraznil Reinhardt pre denník Neuen Osnabrücker Zeitung, rúška zakrývajúce nos a ústa nezaručujú žiadnu ochranu pred nákazou. "Môžu však trochu pomôcť znížiť riziko, že nakazíte iných aj to, že sa nakazíte vy sami," uviedol.



Reinhardt dôrazne vyzval ľudí, aby na ochranu využívali jednoduché rúška, ktoré si v núdzovom prípade môžu vyrobiť aj sami. Profesionálne respirátory kategórií FFP2 a FFP3 nie sú v bežnom živote podľa neho nevyhnutné, a naopak, nutne ich potrebujú lekári a ošetrovatelia či ľudia trpiaci inými ochoreniami. Ľudí požiadal, aby si respirátory neobjednávali na internete ani nekupovali.



Berlínska polícia vo štvrtok varovala, aby sa ľudia vyvarovali prílišnému času strávenému voľnočasovými aktivitami vo vonkajšom prostredí. Šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková povedala, že je vidieť, že zlepšujúce sa počasie vylákalo ľudí do parkov. Väčšina z nich podľa nej síce dodržiava pravidlá, no mimo domovov sa stále pohybuje veľké množstvo ľudí, poznamenala.



Polícia hlavného mesta Nemecka upozornila na to, že pohyb a šport na čerstvom vzduchu sú síce povolené, rovnako ako aj krátke zotrvanie na jednom mieste, avšak rozkladanie si diek v parkoch, slnenie sa či dlhšie zostávanie na jednom mieste sú zakázané. "Všetko, čo povedie k dlhšiemu zdržaniu sa na jednom mieste nie je dovolené a príslušníci polície na to budú upozorňovať a udeľovať sankcie," povedala Slowiková.



V nasledujúcich dňoch bude situáciu v Berlíne kontrolovať 300 ďalších policajtov spoločne s civilnými hliadkami.