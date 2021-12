Nemecká loď so 440 zachránenými migrantmi môže zakotviť na Sicílii

Pozzallo 31. decembra (TASR) – Nemecká záchranárska loď Sea-Watch 3 môže po niekoľkodňovom čakaní zakotviť na Sicílii. Plavidlu so 440 migrantmi na palube určili v piatok ako bezpečný prístav mesto Pozzallo na juhu ostrova. Pre agentúru DPA to potvrdila vedúca misie na palube Mattea Weiheová.



Loď v uplynulých dňoch pri viacerých akciách zachránila v Stredozemnom mori stovky ľudí. Niektorých migrantov úrady z dôvodu ich zdravotného stavu už z plavidla evakuovali.



Plavidlo rovnomennej organizácie sídliacej v Berlíne nabralo kurz k Pozzallu už vo štvrtok, keď v zlom počasí pri sicílskom pobreží vyslalo talianskym úradom opätovnú výzvu: na palube je viac ako 200 detí, z nich 167 bez rodičov alebo iného sprievodu. Všetci títo migranti sa vydali na more z Líbye v malých člnoch, mnohí pochádzajú z krajín južne od Sahary.



Tento týždeň už na Sicílii, v prístave Augusta, povolili zakotviť ďalšej záchrannej lodi, Geo Barents, ktorú prevádzkuje organizácia Lekári bez hraníc. Na palube mala takmer 560 migrantov. Tí sa pokúšajú prevažne zo severnej Afriky dostať nebezpečnou plavbou cez Stredozemné more do Talianska v nádeji na lepší život v EÚ.