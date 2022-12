Nemecká ministerka Baerbocková odcestuje na dvojdňovú návštevu Indie

Berlín 3. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková odcestuje v nedeľu do Indie, kde bude rokovať okrem iného o globálnych dôsledkoch ruskej vojny na Ukrajine. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra DPA.



Počas stretnutia so svojím indickým rezortným náprotivkom Subrahmanjamom Džajšankarom bude diskutovať o dôsledkoch tejto vojny napríklad v energetickom sektore, ako aj o vzťahoch Indie s Čínou, uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



Dôležitou témou počas Baerbockovej dvojdňového pobytu v Indii bude aj spolupráca v oblasti prechodu z fosílnych palív na energiu získavanú inými spôsobmi. Ministerka navštívi projekty obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosti vo vidieckych oblastiach nachádzajúcich sa v okolí hlavného mesta Naí Dillí.



Baerbocková zavíta aj do ústredia volebnej komisie, stretne sa tiež so zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú právami žien, dodal hovorca.



India, ktorá je najväčšou demokratickou krajinou na svete, prevzala 1. decembra predsedníctvo v skupine G20 združujúcej popredné hospodárske mocnosti. India má úzke vzťahy so Západom, ako aj s Ruskom. Krajina však nepodporuje západné sankcie a udržiava si odstup od rezolúcií Organizácie Spojených národov (OSN).



India v priebehu rusko-ukrajinskej vojny začala nakupovať viac lacnej ropy z Ruska. Naí Dillí sa tiež vo veľkej miere spolieha na Moskvu, pokiaľ ide o vojenské vybavenie a náhradné diely. Vzťahy medzi Indiou a Čínou - dvoma najľudnatejšími krajinami sveta - sú však napäté.