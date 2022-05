Nemecká ministerka kultúry navštívila pamätník holokaustu Jad va-Šem

Jeruzalem 22. mája (TASR) - Nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová v nedeľu vyhlásila, že urobí všetko, čo je v jej moci, aby zaistila, že Židia v Nemecku a Izraeli budú "žiť podľa slobodnej vôle a v mieri". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Rothová na začiatku svojej trojdňovej cesty do Izraela, prvej vo funkcii, navštívila pamätník obetiam holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme. V mene nemeckej vlády tam aj položila veniec.



"Spomienky na hrôzy šoa, na utrpenie a smrť miliónov ľudí, sú obzvlášť bolestné tu, na tomto mieste," napísala do knihy návštev a použila pritom hebrejský výraz pre holokaust.



"Vidíme fotografie ľudí. Vtláčajú sa nám do pamäti. Zanechávajú v nás pocit hlbokej hanby a žiaľu. Trúchlenia nad kruto zavraždenými. Skláňam sa pred obeťami," uviedla ministerka.



Táto nemecká politička zo strany Zelených si chce počas návštevy vymeniť názory s izraelskými umelcami, ako aj so zástupcami nemeckých politických nadácií.



V pondelok sa Rothová plánuje stretnúť s izraelským ministrom kultúry Hilim Tropperom. Podľa jej úradu chce ministerka spropagovať založenie plánovaného Úradu nemecko-izraelskej mládeže.